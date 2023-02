Mitten im Drama: Britney Spears und Sam genießen Date-Night

Britney Spears (41) und Sam Asghari (28) nehmen sich Zeit für sich als Paar! Die Schlagzeilen um die Sängerin reißen seit Monaten nicht ab. Ihre Netzaktivitäten versetzen die Fans in Sorge. Auch einige Insider behaupteten, dass es aufgrund falscher Eigenmedikation nicht gut um die Popikone stehe. Sogar eine Intervention soll geplant gewesen sein. Die "Toxic"-Interpretin leugnete jedoch sämtliche Behauptungen. Stattdessen wurde Britney jetzt bei einem Date mit Sam gesichtet!

Am Sonntagabend waren die 41-Jährige und ihr Ehemann in Malibu im Promi-Hotspot Nobu unterwegs. Auf Paparazzibildern ist das Paar auf dem Weg in das Lokal zu sehen. Dabei hielt Britney ihren Look ganz leger. In Jeans, einem pinken Crop-Top und einer lockeren Jacke verbrachte die Blondine den Abend. Sam wiederum trug einen grauen Hoodie und darüber einen braunen Blazer. Gut gelaunt strahlte die zweifache Mutter ihren Gatten an.

Auch schon am Valentinstag hatte Britney dem Drama um sich mit einem Liebes-Post getrotzt. Sie und Sam hatten beide ein Foto ihrer Hochzeit in ihrer Instagram-Story geteilt. Außerdem hatte der Fitnesstrainer eine Valentinstagskarte, die er von seiner Frau bekommen hatte, gezeigt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de