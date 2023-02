Nach "First Dates Hotel"-Gefummel: Virginia und Thomas daten

Hat die Liebelei von First Dates Hotel-Virginia und Thomas eine Zukunft? In der vergangenen Woche hatte es zwischen den beiden Singles in der Datingshow ordentlich gefunkt. Nachdem sie eigentlich mit anderen Kandidaten auf Dates gewesen waren, lernten sie sich näher am Pool kennen. Obwohl es nicht zu einem Kuss kam, war die Anziehung zwischen ihnen deutlich spürbar. Nun durften Virginia und Thomas erneut Zeit miteinander verbringen.

In der heutigen Folge der Datingshow ging es für die 34-Jährige und ihren Angebeteten auf ein weiteres Date – dieses Mal in luftiger Höhe. Augenscheinlich verstanden sich die beiden TV-Bekanntheiten auch bestens miteinander und genossen die Zeit zu zweit. Nach ihrer Rückkehr hielt Roland Trettl (51) dann eine ganz besondere Überraschung für das Duo bereit: Er spendierte ihnen eine gemeinsame Nacht in der Golden Suite. "Dass wir noch weiter hier im Hotel bleiben konnten, war natürlich Weltklasse. [...] Dass solche Wünsche in Erfüllung gehen, das kann nur Roland", zeigte sich Thomas begeistert. Bei einem gemeinsamen Bad im Whirlpool kamen sich die zwei dann ganz schön nahe. Sie schmusten und der 36-Jährige drückte Virginia sogar einen Kuss auf die Wange. "Es war ein Knistern ohne Ende. Wir haben so harmoniert", schwärmte sie.

An diesem Abend schliefen die zwei Arm in Arm ein, wie Thomas am nächsten Morgen verriet. "Der Funke zwischen Virginia und mir ist definitiv übersprungen. Ich bin ein bisschen verknallt", gestand er. Obwohl er Virginia immer noch nicht geküsst habe, wolle er die blonde Schönheit wiedersehen. Nach ihrer Rückkehr aus dem First-Dates-Hotel trafen sie sich noch einige Male. Zu einer Beziehung kommt es aber nicht. "Stand heute: Wir sind kein Paar", schildert Thomas – er wolle aber am Ball bleiben.

