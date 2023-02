Nach Überraschungsparty: Paris Hilton schwärmt von Carter

Paris Hilton schwelgt im Glück! Im November 2021 gaben sie und Unternehmer Carter Reum sich das Jawort, seither gewährt sie ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihr Eheglück. Im vergangenen Monat überraschte die Hotelerbin mit großen Neuigkeiten: Sie hat mithilfe einer Leihmutter Nachwuchs bekommen. Seitdem sei sie wunschlos glücklich mit ihrem Leben als Mama. Ein Grund dafür ist wohl Ehemann Carter: So süß war seine Überraschungsparty zu Paris' 42. Geburtstag!

Am 17. Februar wurde Paris 42 und das wollte ihr Liebster gebührend feiern. Auf Instagram teilt die DJane Impressionen von der Feier und bedankt sich: "Danke, mein Liebster, dass du mich mit einem so schönen Abend überrascht hast. Ich habe es geliebt, dieses Jahr einen so intimen, ruhigen Geburtstag mit engen Freunden und der Familie zu feiern." Zu den Gästen zählten unter anderem Rebel Wilson (42), Sia (47) und Paris' jüngere Schwester Nicky Hilton (39). In ihrer Story zeigt die Beauty die Partydekoration und ihre Gäste beim Karaoke. Zusammen mit Carter und Sia sang sie ihren Hit "Stars Are Blind".

In den Kommentaren teilen viele Fans ihre Glückwünsche, doch manche zeigen sich verwirrt: "Wo zum Teufel ist ihr Baby? Es ist, als würde es nicht einmal existieren." Auch wenn die Neu-Mama gerne auf Social Media Einblicke in ihr Leben gibt, hält sie ihren Sohn vorerst privat. Selbst ihre Familie soll erst kurz vor der Geburt von dem Baby erfahren haben und der Name wird laut einem Insider wie ein Staatsgeheimnis gehütet.

Instagram / parishilton Paris Hilton, Februar 2023

Instagram / parishilton Sia, Carter Reum und Paris Hilton, Februar 2023

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

