Stand Yvonne Woelkes Ehe schon vor dem Dschungel vorm Aus?

War die Ehe von Yvonne Woelke (41) schon vor diesem Drama zum Scheitern verurteilt? Seit dem Dschungelcamp steht das Gerücht im Raum, dass Peter Klein (55) mit Yvonne fremdgegangen sei – inzwischen hat er sogar zugegeben, dass er sich in die Schauspielerin verliebt hat. Iris Klein (55) und Peter sind mittlerweile offiziell getrennt. Aber auch in Yvonnes Ehe schien es zu kriseln. Ihr Mann und sie trennten sich ebenfalls. Doch hatten die Gerüchte um Peter überhaupt was mit dem Ehe-Aus von Yvonne zu tun?

"Wir wissen auch aus Hamburg, dass die Ehe von Yvonne und ihrem Ehemann eigentlich schon vor dem Dschungelcamp mehr oder weniger vorbei gewesen sein soll", plauderten Janina Kirsch und Tanja May in der Promishow "Zuckerbrot & Peitsche" darauf los. Aus welcher Quelle sie das genau erfahren haben, sagen sie nicht. Vielleicht provoziert Yvonne auf ihren Social-Media-Kanälen deswegen so extrem mit dem Thema, weil "bei ihr der Schaden nicht ganz so groß ist wie bei Iris und Peter", vermutet Janina.

In Interviews hat Yvonne aber immer behauptet, dass das Iris-Peter-Drama für das Aus ihrer Ehe gesorgt habe. "[Iris] versucht jetzt, ihre Ehe zu retten und hat mit ihren Gerüchten und Fantasien meine Ehe zerstört", behauptete sie noch Anfang Februar gegenüber Bild.

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Yvonne Woelke, Oktober 2022

Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke bei den Box-Oscars

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Anzeige

Meint ihr, die Ehe von Yvonne und ihrem Mann war vorher schon am Zerbrechen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de