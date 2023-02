Zum 63. Geburtstag: Prinz Andrew bekommt keine Glückwünsche

Der Palast gratulierte Prinz Andrew (63) offenbar nicht zum Geburtstag! Der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) fiel bereits vor einiger Zeit in Ungnade, nachdem er in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein soll. Seitdem spielt er bei den royalen Pflichten der britischen Königsfamilie nur noch eine kleine Rolle. Und auch an seinem Geburtstagstag scheint der Palast da keine Ausnahme zu machen: Andrew erhielt keinen offiziellen Geburtstagsgruß!

Eigentlich widmen die offiziellen Seiten des Palastes den Mitgliedern der Familie auf Twitter immer einen offiziellen Post zu deren Geburtstag. Doch als Andrew am Sonntag seinen 63. Geburtstag feierte, blieb der Social-Media-Account leer. Es gab weder ein neues Porträt des Herzogs von York noch ein paar gratulierende Worte. Und auch auf den Profilen der Familie gab es keinen Geburtstagsgruß. Der Palast scheint hier also weiter auf Distanz zu gehen.

Bereits vergangenes Jahr hatte Andrew an seinem Geburtstag auf Gratulationen von seiner Familie verzichten müssen. Da zu dem Zeitpunkt die Olympischen Winterspiele stattgefunden hatten, wurde im Netz lieber eine Botschaft der Queen an das erfolgreiche britische Curling-Team gerichtet. Dieses hatte es nämlich bis zur Goldmedaille geschafft.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew 2019 auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, britischer Royal

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew im Sommer 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de