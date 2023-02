Zum zweiten Mal: Mama June und ihr Mann haben geheiratet!

June Shannon (43) hat noch einmal Ja gesagt! Die TV-Bekanntheit, die als Mama June bekannt ist, und ihr Partner Justin Stroud wagten bereits im Sommer 2022 den Gang vor den Traualtar. Nachdem bereits einige Monate zuvor über ihre Verlobung spekuliert wurde, machten sie die Heirat schließlich freudestrahlend im Netz bekannt. Jetzt haben June und ihr Justin ein zweites Mal ganz romantisch geheiratet!

June und Justin heirateten diesmal vor einer traumhaften Strandkulisse in Panama City. Die Fotos, die Entertainment Tonight veröffentlichen durfte, zeigten die glückliche Braut in einem spitzenbesetzten weißen Kleid und frechen pinkfarbenen Strähnchen in den Haaren. Der Bräutigam hingegen trug einen schlichten schwarzen Smoking, passte aber die bunte Blume an seinem Revers den Strähnchen seiner Liebsten farblich an. "Wir wollten eine kleine und sehr intime Hochzeit, also wir hatten keine Trauzeugen oder Brautjungfern", erklärte June.

Anders als bei ihrer ersten Feier gaben sich June und Justin nun auch umgeben von ihrer gesamten Familie das Jawort. Vergangenes Jahr seien die beiden beinahe heimlich im Gerichtsgebäude im US-Bundesstaat Georgia vor den Altar getreten. Die Familienzusammenführung sei diesmal etwas Besonderes. "Es war das erste Mal, dass die Familie seit 2014 zusammen war", schwärmte die 43-Jährige.

Instagram / mamajune June Shannon, Reality-TV-Star

Instagram / mamajune June Shannon mit ihren Töchtern Alana und Lauryn

Instagram / mamajune June Shannon im April 2021

