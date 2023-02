Erster Job als Mutter: Kelly Osbourne nimmt ihren Sohn mit!

Kelly Osbourne (38) groovt sich in ihr Leben als arbeitende Mama ein! Anfang des Jahres hatte ihre Mutter Sharon Osbourne (70) ausgeplaudert, dass die Britin und ihr Partner Sid Wilson (46) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften – einen Sohn namens Sidney. Inzwischen geht die "The Osbournes"-Bekanntheit sogar wieder arbeiten und gab auch schon offen zu, wie schwer es ihr fällt. Jetzt nahm Kelly ihren Spross kurzerhand mit zu ihrem Job!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 38-Jährige im Auto – samt Babyschale. Dabei verriet sie außerdem, dass es erst der zweite Tag in ihrem neuen Job sei. Die Sehnsucht nach ihrem Sohn sei aber trotzdem schon zu groß. "Ich konnte ihn nicht schon wieder verlassen. Also ist jetzt Bring-deinen-Sohn-mit-zur-Arbeit-Tag", schrieb Kelly zu dem Schnappschuss. Um welchen Arbeitsplatz es sich dabei handelt, behielt die Tochter von Ozzy Osbourne (74) bisher jedoch für sich.

Eigentlich hält sich Kelly auch bedeckt, was Infos zu ihrem Sohn angeht. Sie selbst wollte noch gar nichts über ihn verraten – doch ihre Mutter Sharon hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Es steht niemandem außer mir zu, irgendwelche Informationen über mein Baby zu teilen", hatte Kelly im Januar via Instagram deutlich gemacht.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Getty Images Kelly Osbourne im Mai 2022

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne, 2020

