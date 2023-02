Ultraschallfoto: Bald-Papa Alex Hindersmann ist überwältigt!

Anfang Februar überraschte Alex Hindersmann (34) seine Fans mit einer tollen Neuigkeit aus seinem Privatleben! Der Realitystar und seine Liebste Laura Papendick (34) verkündeten voller Stolz, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten: Seither halten der Influencer und die Sportjournalistin ihre Fans in den sozialen Medien über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt veröffentlichte Alex ein Ultraschallfoto seines ungeborenen Babys – und zeigte sich dabei total fasziniert!

In seiner Instagram-Story teilte der Papa in spe eine Ultraschallaufnahme seines kleinen Schatzes und verfasste dazu rührende Worte. "Das zu sehen, ist einfach so überwältigend", schwärmte Alex in den höchsten Tönen und fügte hinzu: "Wenn man dann noch die Mama dabei beobachten kann, dann kann man nur glücklich und stolz sein." Seine Vorfreude auf den Nachwuchs sei "einfach so riesig".

Alex sei zudem total froh darüber, dass er seine Laura zu dem Termin beim Arzt begleitet hat. "Wenn man selber danebensitzt und sieht, wie sich das Baby bewegt, dann hat man einfach noch mal ein anderes Gefühl, als wenn man nur das Bild in der Hand hält", stellte der Influencer fest.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alex Hindersmann und Laura Papendick zeigen Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Ein Ultraschallfoto von Alex Hindermann und Laura Papendicks Baby

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de