"And Just Like That": Alle Informationen zur zweiten Staffel

So geht es mit And Just Like That weiter! 2021 begeisterte der Ableger der Erfolgsserie Sex and the City weltweit die Fans. In dem Sequel wird die Geschichte rund um Carrie (Sarah Jessica Parker, 57), Miranda (Cynthia Nixon, 56) und Charlotte (Kristin Davis, 57) weitererzählt. Derzeit fiebern die Zuschauer der zweiten Staffel entgegen. Hat das Warten bald ein Ende? Promiflash fasst für euch alle Infos zur zweiten "And Just Like That"-Staffel zusammen!

Aktuell wird in New York immer noch für die Fortsetzung gedreht. So gab HBO Max noch kein Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel bekannt – doch wie Variety bereits berichtete, ist die Premiere für den Sommer 2023 angedacht. Auf wen dürfen sich die Fans diesmal freuen? Neben dem Hauptcast stehen auch Mario Cantone (63) als Anthony Marentino oder der Harry-Goldenblatt-Darsteller Evan Handler wieder vor der Kamera. Was die Zuschauer aber sicherlich umso mehr freuen wird: John Corbett alias Carries Ex Aidan Shaw wird ebenfalls zurückkehren!

Laut Deadline wird es auch ein neues "And Just Like That"-Gesicht zu sehen geben: Tony Danza (71) soll den Vater von Che Diaz (Sara Ramirez) in der neuen Staffel spielen. Leider sieht es weiterhin so aus, dass Kim Cattralls (66) Rolle der Samantha Jones nicht physisch in der Serie auftauchen wird. Dennoch sollen Carrie und Samantha auch in Staffel zwei via Textnachrichten in Kontakt stehen.

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Splash News / Action Press John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

