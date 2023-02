Auf Tour: Pink verhandelt mit Tochter Willow über ihr Gehalt

So verdient man sich sein Taschengeld! Pink (43) wird auf ihrer "Trustfall"-Tour von Juni bis November 2023 zahlreiche Konzerte geben. Angepeilt sind verschiedenste europäische Länder und US-Staaten. Da sich die Sängerin selbst eingesteht, extrem anhänglich zu sein, werden sie ihr Sohn Jameson (6) und Tochter Willow (11) dabei begleiten. Pink nutzte die Gelegenheit und brachte der Elfjährigen bei, wie man richtig um das eigene Gehalt feilscht!

"Willow wird einen Job auf der Tour haben", erzählte die Sängerin in der Today Show. Es sei eine gewisse Herausforderung gewesen, ihrem Zuwachs beizubringen, eine höhere Gage zu verlangen: "Ich habe ihr gesagt, dass es ungefähr 22,50 US-Dollar pro Show wären, je nachdem wie lange diese geht. Sie sagte: 'Ich nehme 20 US-Dollar. Das ist einfacher zu rechnen.' Daraufhin meinte ich: 'So verhandelt man nicht, wenn es um einen selbst geht. Du nimmst 25, dann ist es wieder einfacher.'" Somit kam der Jungspund von umgerechnet 21,17 Euro auf 23,52 Euro.

Ab Februar nächsten Jahres wird Pink ihre Tour in Australien fortsetzen. Ob sie sich währenddessen einen neuen Familiensitz aussuchen wird? Die "Try"-Interpretin hat sich Hals über Kopf in das Land verliebt und könne sich sogar vorstellen, nach Down Under zu ziehen.

Instagram / pink Pinks Tochter Willow Sage Hart auf dem BottleRock Festival in Napa Valley, Mai 2022.

Instagram / pink Pinks und Willow Sage Hart auf dem BottleRock Festival in Napa Valley, Mai 2022.

Getty Images Carey Hart, Willow Hart, Jameson Hart und Pink bei den American Music Awards 2022

