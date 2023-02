Gekifft und gesoffen: So feiert Felix Lobrecht bei Berlinale

Sie haben den roten Teppich-Auftritt zur Party gemacht! Felix Lobrecht (34) ist nicht nur gefeierter Comedian und erfolgreicher Podcaster – der Berliner konnte sich 2018 auch einen Namen als Autor machen. Mit "Sonne und Beton" landete er sogar auf der Bestsellerliste. Im vergangenen Jahr wurde die Story dann verfilmt. Bei der diesjährigen Berlinale ist der Kinofilm nun uraufgeführt worden. Vor der Premiere feierte Felix zusammen mit allen, die am Projekt beteiligt waren eine ziemlich fette Party!

Davon erzählt er jetzt seinem Podcast-Kollegen Tommi Schmitt in der neuesten Folge von Gemischtes Hack. Sie seien mit einem gemieteten Bus zum roten Teppich des Berlinale Palasts gefahren. "Alle in dem Bus waren am rauchen, saufen und kiffen, Alter", erzählt Felix belustigt. Am Ziel angekommen, seien die 70 Leute mit ihrer fetten Musikbox auch sofort aufgefallen: "Auf einmal war es laut, auf einmal war es unangenehm. Dann sind wir da über den Teppich gelaufen und haben einen unglaublichen Affen gemacht", lacht er und berichtet weiter: "Wir haben das Ding da komplett an uns gerissen!"

Auch die Politikerin Franziska Giffey sei Teil des Auftritts gewesen, offenbart der Berliner: "Die war irgendwie auch da und wurde von einem zum nächsten hin- und hergerissen: 'Franzi, mach mal Mieten billiger!'" Auch im Bus sei die Berliner Bürgermeisterin dabei gewesen, plaudert Felix aus: "Die war safe passiv high, weil da so viel gekifft wurde." Der Blondschopf ist überzeugt, der Auftritt am roten Teppich sei von Außenstehenden als "sehr witziger Move" empfunden worden. Natürlich wurde auch der Film angeschaut, berichtet er: "Wir sind dann in den Kinosaal gelaufen, wo der Film gezeigt wurde, der extrem gut ankam."

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Getty Images Levy Rico Arcos, Aaron Maldonado-Morales, Felix Lobrecht, Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer

Constantin Film Verleih Filmplakat zu "Sonne und Beton"

