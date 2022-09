Hui! Henrik Stoltenberg posiert komplett nackt auf Pferd

Henrik Stoltenberg macht seinem Ruf als Reality-TV-Casanova alle Ehre! Der einstige Love Island-Kandidat zeigt nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den sozialen Medien gerne mal, was er hat: Auf Gym-Selfies und Strandfotos präsentiert der Influencer im Netz immer wieder seinen durchtrainierten Körper. Doch nun trieb es der Enkel des Politikers Gerhard Stoltenberg auf die Spitze: Henrik posierte splitterfasernackt auf einem Pferd!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Henrik jetzt diesen Schnappschuss, auf dem er seinen Body gemeinsam mit dem tierischen Shooting-Partner in Szene setzt: Auf dem Foto sitzt der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer komplett unbekleidet auf einem Ross und schaut dabei nachdenklich in die Ferne. Seinen freizügigen Look vervollständigte er lediglich mit einer Armbanduhr und einem Ring.

Das Nackt-Pic brachte nicht nur Henriks Fans zum Schmunzeln – auch seine Promi-Kollegen feierten das Posting. Beispielsweise amüsierte sich der Ex-"Love Island"-Boy Dennis Felber (23) über das Pic. "Wilder Hengst", betonte er mit einem lachenden Emoji. Amadu Couhl scherzte zudem: "Die Therapiestunden für das Pferd werden teuer, Bro."

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg "Temptation Island V.I.P. 2022"-Kandidat Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / dennisfelber Dennis Felber, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de