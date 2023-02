Liebes-Wirrwarr: Was ist bei Avril Lavigne und Mod Sun los?

Wie steht es um die Liebe von Avril Lavigne (38) und Mod Sun (35)? Im April vergangenen Jahres machten freudige News die Runde: Der Rapper machte seiner Liebsten vor dem Eiffelturm in Paris einen Heiratsantrag. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Doch Gerüchte scheinen jetzt das Liebesglück zu trügen: Angeblich soll das Paar seine Verlobung aufgelöst haben, nachdem Avril vertraut mit dem Rapper Tyga (33) gesehen wurde. Was Mod Sun zu den Gerüchten um seine Verlobung zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de