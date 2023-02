Statement von Mod Sun: Er und Avril Lavigne noch verlobt!

Wie steht es um die Beziehung von Avril Lavigne (38) und Mod Sun (35)? Im März 2021 gaben die Sängerin und der Rapper ihre Verlobung bekannt. Der "Bones"-Interpret ging damals in Paris vor dem Eiffelturm vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Doch am Dienstagabend hieß es plötzlich, dass das Paar seine Verlobung aufgelöst habe. Jetzt meldete sich Mod Sun zu Wort und stellte klar: Zwischen Avril und ihm habe sich nichts geändert!

Ein Vertreter von Derek Ryan Smith, wie Mod Sun mit bürgerlichem Namen heißt, teilte gegenüber Page Six mit, dass der Musiker nichts von einer geplatzten Verlobung wisse. Als der 35-Jährige vor drei Tagen auf Tour ging, seien die beiden nach wie vor verlobt gewesen. "Wenn sich dahingehend irgendwas geändert hat, ist das neu für ihn", unterstrich der Sprecher.

Seit dem 19. Februar ist Mod Sun auf Tour. Ein Insider gab gegenüber TMZ an, dass Avril die Verlobung aufgelöst haben soll, nachdem das Paar in den vergangenen Monaten immer wieder getrennt gewesen sein soll. Was genau zur angeblichen Trennung geführt haben soll, ist bisher unklar.

Mod Sun und Avril Lavigne

Avril Lavigne im April 2004 in London

Avril Lavigne und Mod Sun nach ihrer Verlobung

