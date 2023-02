Nachrücker bei GNTM: Das sind die Best-Ager-Kandidatinnen!

Die Fans dürfen sich auf Neuzugänge in der Model-Villa freuen! Vergangene Woche startete Germany's Next Topmodel in die 18. Runde. Vor Beginn der Staffel sorgten die Top 29 bereits für Verwirrung beim Publikum: Die mit Spannung erwarteten Best-Ager-Models waren nicht auf der Liste, wurden aber im Trailer gezeigt. Wie jedes Jahr gab es für manche Teilnehmerinnen wohl Schwierigkeiten bei der Einreise. Doch nun ist klar: Diese 5 Kandidatinnen werden noch nachrücken!

Bild verrät nun, welche Kandidatinnen nun für Konkurrenz in der Model-Villa sorgen werden. Charlene und Marielena sind beide über 50 und haben bereits Erfahrung vor der Kamera. Charlene ist nicht nur professionelle Yogalehrerin, sondern hat als Model im Late-Night-Shopping auch Fernseherfahrung. Auf Instagram zeigt die 51-Jährige, dass sie auch bei Fotoshoots glänzt. Auch Flugbegleiterin Marielena (52) ließ sich schon öfter ablichten – 2021 gewann sie sogar den Titel "Miss 50plus Germany".

Nicole (49) bezeichnet sich selbst als "Mutter, Ehefrau, Model & Fashionista" und zeigt auf Social Media: Sie hat bereits langjährige Erfahrung als Model. Mit mehr als 22.000 Followern hat sie sogar eine größere Fangemeinde als die bisherige Instagram-Spitzenreiterin Zoey Saflekou. Ina ist mit 41 Jahren die Jüngste unter den Best-Agern und steht auch nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Die 23-jährige Maike hat zwar weniger Lebenserfahrung als ihre Kolleginnen, konnte aber als Model schon einige Erfolge verbuchen. Ab wann genau die fünf Neuzugänge im TV zu sehen sind, ist nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / charlene__cee Charlene, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige

Instagram / marielenaaponte Marielena, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige

Instagram / nicole.r_lifeandstyle Nicole, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Instagram / ina_a_x Ina, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Instagram / princessmaikelea Maike, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de