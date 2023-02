Süße Pics: Heather Rae Youngs Sohn ist schon drei Wochen alt

Heather Rae Young (35) feiert dreiwöchiges Jubiläum als Mama! Mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) durfte die Selling Sunset-Bekanntheit ihren ersten Nachwuchs begrüßen – Sohnemann Tristan. Über ihr neues Leben mit Baby hält sie ihre Follower seither eifrig auf dem Laufenden. Das Stillen fällt der TV-Maklerin beispielsweise recht schwer. Trotzdem genießt sie ihre neue Rolle in vollen Zügen. Im Netz zelebrierte Heather jetzt, dass Tristan schon drei Wochen auf der Welt ist.

Via Instagram teilte die 35-Jährige ein Video, in dem der Kleine auf ihrem und Tareks Arm zu sehen ist. Fröhlich strahlen die beiden ihr Baby bei einem Shooting an und posen als glückliche Familie. "Ratet mal, wer heute drei Wochen alt wird. Ein langes, aber bezauberndes Video von unserer kleinen Liebe, die ich nie vergessen möchte. Ich habe es immer und immer wieder angeschaut", schwärmte Heather zu dem niedlichen Clip.

In der Kommentarspalte meldeten sich nicht nur Heathers Fans, sondern auch ihre Schwiegermutter Dominique El Moussa-Arnould und hatte nur wohlwollende Worte für die Neu-Mama übrig. "Mein neuer kleiner Prinz. Wir freuen uns alle so sehr darauf, dass er an all unseren Familienabenteuern teilhaben wird. Heather, du bist eine wunderbare, einfühlsame und fürsorgliche Mutter", kommentierte die Mama von Tarek.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young mit ihrem Sohn im Februar 2023

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im Februar 2023

Instagram / dominiqueelmoussa Heather Rae Young mit ihrer Schwiegermutter Dominique El Moussa-Arnould

