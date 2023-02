Neu-Mama Heather Rae Young fällt das Stillen schwer

Heather Rae Young (35) spricht über die erste Zeit mit ihrem Baby! Die Selling Sunset-Bekanntheit durfte vor wenigen Wochen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) bekam sie Ende Januar einen Sohn. Nun findet sich die Maklerin in ihrem neuen Alltag zurecht und hält ihre Fans weiterhin auf dem Laufenden. Jetzt berichtet Heather Rae, wie das Stillen bei ihr läuft.

"Stillen ist für mich definitiv schwieriger, als ich dachte", gibt die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story zu. Sie finde es zwar ziemlich schwer, aber dennoch auch sehr bereichernd. Nun will Heather Rae ihre Follower an der weiteren Entwicklung teilhaben lassen und von ihren Erfahrungen mit dem Stillen berichten. Abschließend betont sie: "Ich liebe es. Ich liebe Haut an Haut."

Vor wenigen Tagen teilte die 35-Jährige mit ihren Fans ein Update: Im Pyjama zeigte sie ihren Bauch rund eine Woche nach der Geburt. "Zu meinen Aktivitäten gehören: Stillen und Abpumpen – und dann alles wieder von vorne", witzelte Heather Rae dazu.

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek und Heather Rae El Moussa

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit Baby im Februar 2023

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de