Elegantes Foto: Schwedens Prinzessin Estelle wird schon elf!

Feierstimmung bei den schwedischen Royals! Am 23. Februar 2012 kam Prinzessin Victoria von Schweden (45) und Prinz Daniels (49) erstes Kind zur Welt: Prinzessin Estelle von Schweden (11). Im Juli bezauberte die Familie – inklusive Nesthäkchen Oscar (6) – die Royal-Fans noch mit schicken Looks am Geburtstag der Kronprinzessin. Jetzt gibt es auch schon den nächsten Anlass zum Feiern: Estelle wird elf Jahre alt – und der Palast veröffentlichte ein neues Foto des Geburtstagskindes!

Via Instagram teilte das Königshaus ein elegantes Porträt von Estelle. Auf dem Foto sitzt sie mit verschränkten Beinen auf einem Sofa und posiert mit hellem Strickoberteil, knielangem Rock mit Hahnentritt-Muster und weißer Strumpfhose. Mit offenen Haaren lächelt das Mädchen zurückhaltend in die Kamera. "Heute wird Prinzessin Estelle elf Jahre alt. Glückwunsch!", heißt es zu dem Beitrag.

In der Kommentarspalte sind zahlreiche Komplimente zu lesen. "Herzlichen Glückwunsch, Estelle! Du siehst genauso aus wie deine schöne Mutter und Großmutter Silvia", schrieb ein Follower. "Sie ist so schön!", schwärmte ein weiterer Nutzer von der jungen Blaublüterin.

MEGA Prinzessin Victoria, ihr Mann Daniel und ihre zwei Kindern im Juli 2022

Linda Broström / Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle von Schweden im Februar 2022

MEGA Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden im Juli 2022

