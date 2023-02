Neue Liebe: Brad Pitt erhält Ratschläge von George Clooney

Ob George Clooney (61) seinem Kumpel Brad Pitt (59) weiterhelfen kann? Im November des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass der Ex von Angelina Jolie (47) mit Ines De Ramon anbandelt. Inzwischen wurden die beiden immer öfter miteinander gesichtet. So waren sie nicht nur gemeinsam im Urlaub, sondern verbrachten auch den Jahreswechsel zusammen. Da es nun ernster zwischen ihm und der Schmuckdesignerin wird, soll Brad seinen Freund George Clooney um Liebestipps gebeten haben.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sei der 61-Jährige total erfreut über die neue Liebe seines Kumpels. "George hat Brad in seiner neuen Beziehung mit Ines romantische Ratschläge gegeben und George liebt es, dass Brad jemanden gefunden hat, um den er sich wirklich kümmern kann", plauderte die Quelle aus. Der Hollywoodstar sei der Meinung, dass Ines genau Brads Typ Frau entspreche. "Und das hat Brad seit Angelina nicht mehr gehabt, also ist es erfrischend zu sehen", betonte der Informant.

Doch nicht jeder ist so begeistert von der neuen Liebe des "Bullet Train"-Darstellers wie der zweifache Vater. Wie ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Mirror geäußert hatte, habe Brads Ex Jennifer Aniston (54) kein gutes Gefühl in Bezug auf seine Romanze haben. Die Freundschaft der beiden soll angeblich sogar ein wenig darunter leiden, denn die Schauspielerin habe sich "zurückgezogen".

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

ActionPress / SplashNews.com Brad Pitt und George Clooney im Januar 2023

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

