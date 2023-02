20 Jahre Rufus Sturm: Kai Noll feiert "Unter uns"-Jubiläum!

Kai Noll (58) hat einen Grund zum Feiern! Am 26. Februar 2003 war der Schauspieler erstmals als Rufus Sturm bei Unter uns zu sehen. In seiner Rolle hat er schon einiges erlebt: einen Flugzeugabsturz seines Sohns, verhängnisvolle Affären, seine Frau Rebecca wurde ermordet, seine jüngste Tochter Lotta entführt und nicht zuletzt stellt seine Liebe zu Britta Rufus oft vor Herausforderungen. Jetzt steht Kais 20. Jubiläum bei "Unter uns" an!

Mit Picture Puzzle Medien plauderte der gebürtige Bonner über sein 20-jähriges Jubiläum. "Ich bin mit der Serie älter geworden. Es fühlt sich schon gut an, denn es ist ein nicht unbeträchtlicher Teil meines Lebens", meinte Kai. Dass er diesen Meilenstein eines Tages feiern werde, habe der Darsteller nicht kommen sehen: "Ich hätte mir zu Beginn nicht vorstellen können, dass es 20 Jahre werden. Schauspielerei ist ja ein eher unstetiger Beruf, umso schöner, dass ich schon so lange dabei bin.“

An seine erste "Unter uns"-Szene kann sich der 58-Jährige noch gut erinnern. Diese spielte an Karneval. "Mein erster Satz war: 'Ist doch alles gut, die sind ja gut drauf hier'", erinnerte sich Kai. Ein Highlight kann der Musiker trotzdem ausmachen: "Ich werde nie vergessen, dass ich einmal mit dem Pferd durch die Schillerallee geritten bin. Fast wie ein Märchenprinz."

