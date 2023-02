Bald Finale: Wer ist euer "Make Love, Fake Love"-Favorit?

Make Love, Fake Love neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu! In der Kuppelshow versucht Yeliz Koc (29) aktuell ihr Perfect Match zu finden. Doch die Influencerin muss aufpassen: Denn unter den Männern sind auch einige vergeben und wollen nur das Preisgeld absahnen. Einige Teilnehmer entlarvte sie schon erfolgreich. Doch wer hat zwei Wochen vor dem großen Finale in dem ganzen Gefühlschaos die Nase vorn?

Jannik Kontalis fand von Anfang an Gefallen an der Ex-Bachelor-Kandidatin. Er hatte mit ihr nicht nur das erste Date, sondern ihm wurde auch als Erster die Ehre einer Nacht mit Yeliz zuteil. Tiefsinnige Gespräche und viele Küsse gab es bereits zwischen den beiden. Doch die Konkurrenz schläft nicht – denn da gibt es ja auch noch Max Bornmann. Der Barkeeper zog Yeliz ebenfalls schnell in seinen Bann. Das Knistern zwischen den beiden ist unübersehbar – sie verbrachten ebenfalls eine Nacht zusammen, in der nicht nur geschlafen wurde.

Doch es buhlen ja auch noch einige andere Männer um das Herz von Yeliz. So teilte auch schon Bryan das Bett mit der Beauty – so richtig angetan war die 28-Jährige nicht von dem Personaltrainer. Sein Mitstreiter Frederik hielt sich bisher eher im Hintergrund. So auch Sidar – der mit Yeliz jedoch auf einer Wellenlänge ist. Zudem sind auch Fabio, Arian und Philipp noch dabei. Wer von ihnen hat die besten Chancen auf den Sieg? Stimmt gerne unten ab!

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

RTL Yeliz Koc und Bryan bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Pervin Inan-Serttas Frederik, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

RTL / Pervin Inan-Serttas Sidar Sahin, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL Fabio Knez und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / arxian_ Arian, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

RTL Arian und Phillipp bei "Make Love, Fake Love"

