Diese zwei "Too Hot To Handle: Germany"-Hotties rücken nach!

Es gibt heißen Nachschub im Paradies! Nach dem großen Erfolg der internationalen Too Hot To Handle-Ausgaben überraschte Netflix die Fans im vergangenen Sommer mit dieser Neuigkeit: Deutschland bekommt mit Too Hot To Handle: Germany einen eigenen Ableger der beliebten Kuppelshow – und die startet bereits am 28. Februar. Neben den bereits bekannten Kandidaten rund um Anna Strigl, Tobias Klein und Co. müssen noch weitere hormongesteuerte Hotties auf Sex und Zärtlichkeiten verzichten. Promiflash stellt euch jetzt zwei Nachrücker vor!

Im Laufe des nervenaufreibenden Sex-Retreats von Lana, dem sprechenden Computer, werden noch weitere liebeshungrige Singles die Gruppe bereichern. Darunter ist die 22-jährige Tänzerin und Unternehmerin Samira, die schon jetzt in Flirtlaune ist. "Alles, was bisher gelaufen ist, ist einfach nur das Vorspiel gewesen, denn ich bin das Happy End", freut sich die Bielefelderin auf ihren Einzug.

Aber auch Marco aus Oberhausen wird die Truppe garantiert ganz schön aufmischen – und dabei bestimmt auch die eine oder andere Kandidatin um den Finger wickeln. Der 25-Jährige teilt auf seinen Social-Media-Profilen immer wieder heiße Oben-ohne-Fotos und Fitness-Pics. Seinen durchtrainierten Körper wird er dann schon bald in der "Too Hot To Handle: Germany"-Villa zur Schau stellen.

Anzeige

Netflix / Paul Hepper Samira, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidaten

Anzeige

Netflix / Paul Hepper Marco, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de