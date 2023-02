Flitzer verfolgt Kicker Erling Haaland bis in Spielertunnel

Erling Haaland (22) hat wohl einen Ultrafan! Der norwegische Fußballspieler steht seit 2022 bei Manchester City unter Vertrag. Als er noch Spieler bei Red Bull Salzburg war, holte sich der Stürmer 2019 den Titel des österreichischen Fußballer des Jahres. Erling ist bekannt für seine Torrekorde sowie seinen Fokus auf dem Platz. Nach dem Abpfiff des Spiels von RB Leipzig und Manchester City könnte er seinen Fokus kurz verloren haben – ein Flitzer folgte Erling in den Spielertunnel!

Nach dem Unentschieden (1:1) am Mittwochabend verließ Manchesters Stürmer Erling enttäuscht den Platz. Er war auf dem Weg zur Spielerkabine, als ihn ein Flitzer auf dem Rasen gefolgt war. Der Teenager rannte dem Superstar im Vollsprint hinterher und versuchte mit dem Rufen von Erlings Namen dessen Aufmerksamkeit zu erlangen. Die ganze Aktion streamte er live für TikTok mit.

Der Flitzer kam sogar noch an den ersten Sicherheitsleuten in Slalom vorbei und gelangte in den Spielertunnel. Allerdings war dort Schluss für den jungen Mann. Er wurde aufgehalten und der Polizei übergeben. Die Aktion des Flitzers geht gerade auf TikTok viral. Eine Strafe für den Regelbrecher steht noch nicht fest.

Anzeige

Getty Images Erling Haaland beim Spiel gegen den RB Leipzig, 22. Februar 2023

Anzeige

Getty Images Erling Haaland, 2023

Anzeige

Getty Images Erling Haaland, Stürmer bei Manchester City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de