Großer Fan-Support: Lewis Capaldi erleidet Tourette-Attacke

Lewis Capaldi (26) hat eine äußerst treue Community. Der Sänger zählt aktuell zu den angesagtesten Musikern weltweit und darf sich über eine große Anhängerschaft freuen. Mit dieser geht der Brite sehr ehrlich um und macht auch vor ernsten Themen keinen Halt – er verriet vor einigen Monaten, dass er am Tourettesyndrom leidet. Seine Krankheit hält ihn jedoch keinesfalls davon ab, seiner großen Leidenschaft nachzugehen: Bei einem Konzert erlitt Lewis jetzt eine Attacke – so reagierten seine Fans...

In seiner Instagram-Story teilte der "Bruises"-Interpret Ausschnitte von seinem Auftritt in Frankfurt, darunter befand sich auch ein Clip einer Nachrichtenseite, der Lewis während eines Tics zeigt. Der 26-Jährige gab seinen Hit "Someone You Loved" zum Besten, als er von einer Attacke unterbrochen wurde. Lewis musste kurz pausieren, doch auf die Zuschauer war Verlass: Das Publikum sang einfach weiter und sorgte für einen emotionalen Moment.

Mit seiner Erkrankung geht der Künstler sehr offen um. Im Interview mit The Sun sprach er über seine Diagnose und erklärte: "Meine Schulter zuckt, wenn ich aufgeregt, glücklich, nervös oder gestresst bin. Das ist etwas, womit ich leben muss."

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi bei einem Festival, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de