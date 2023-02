Pelz-Drama bei GNTM: Jetzt bezieht ProSieben Stellung dazu!

Die Germany's next Topmodel-Kandidatin Elsa Latifaj hatte mit einer Aussage für ordentlich Zündstoff im Netz gesorgt! Die Friseurin aus Baden hatte in der aktuellen Folge von Heidi Klums (49) Castingshow stolz eine Wildfuchs-Jacke präsentiert und dabei betont, dass sie Echtpelz liebe. Zahlreiche Fans hatten diese Aussage daraufhin im Netz kritisiert. Jetzt meldete sich ProSieben gegenüber Promiflash zum Pelz-Eklat bei "Germany's next Topmodel" zu Wort!

Die GNTM-Sprecherin Tina Land bezog jetzt gegenüber Promiflash Stellung zu der Szene, in der Elsa über Pelz spricht. Warum strahlte ProSieben die Aussagen zu Echtpelz im TV überhaupt aus? "Was bei #GNTM passiert, passiert. Was die Models tun und sagen und welche Mode sie mögen, entscheiden sie selbst", erklärte die Sprecherin.

Und auch Heidi Klum hatte ihre Meinung zu dem Thema bereits kundgetan! Auf ihrem Instagram-Profil hatte sie den Ausschnitt aus der GNTM-Folge geteilt und dazu geschrieben: "Echtpelz oder Kunstpelz? Fleisch essen oder vegan leben? Viele Kandidatinnen, viele Meinungen!"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Elsa, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de