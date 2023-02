Tennis-Ass Serena Williams wird Sport-Ehrenpreis verliehen

Große Ehre für Serena Williams (41)! Mit 23 Grand-Slam-Titeln hat das Tennis-Ass eine Menge erreicht. Nach 27 Jahren beendete die Mutter einer Tochter im August 2022 jedoch ihre Profikarriere. Immer wieder wird über ein Comeback der Sportlerin spekuliert. Derzeit scheint sie selbst davon aber nicht überzeugt zu sein. Trotz ihrer Rente hat die US-Amerikanerin jetzt aber einen Preis gewonnen: Serena bekommt den Jackie Robinson Sports Award verliehen!

Im Rahmen der NAACP Image Awards wird am Samstag auch der Jackie Robinson Sports Award übergeben. Mit der Trophäe werden Persönlichkeiten aus dem Sport für ihre herausragenden athletischen Leistungen, aber auch für ihr soziales Engagement, ausgezeichnet. "Von ihren rekordverdächtigen Siegen auf dem Tennisplatz über ihren Geschäftssinn bis hin zu ihren philanthropischen Bemühungen hat sie die Messlatte für Athleten hoch gelegt", schwärmte der NAACP-Chef Derrick Johnson.

Abseits des Tennissports ist Serena in verschiedenen Bereichen tätig – darunter Mode, Risikokapital und sie arbeitet auch als Autorin. Dass sie sich auch nach Ende ihrer Sportkarriere nicht auf die faule Haut legen will, hatte sie direkt deutlich gemacht. "Ich habe das Gefühl, dass es eher eine Weiterentwicklung von Serena ist", hatte sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" betont.

Getty Images Serena Williams im Januar 2014

Getty Images Serena Williams bei der New York Fashion Week im September 2022

Getty Images Serena Williams bei einem Event im Oktober 2022

