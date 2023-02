Victoria Swarovski und Co.: Warum scheitern Promi-Ehen oft?

Warum gehen Promi-Ehen so oft schief? Die Nachrichten über Scheidungen bei den V.I.P.s häufen sich. Erst in diesem Monat gab unter anderem die Moderatorin Victoria Swarovski (29) ihr Ehe-Aus mit dem Unternehmer Werner Mürz bekannt. Auch Markus Lanz (53) bestätigte die Trennung von seiner Frau, ebenso wie Harald Glööckler (57), der nach 35 gemeinsamen Jahren die Scheidung von seinem Partner eingereicht hat. Weshalb sich die Trennungen vor allem bei den Promis häufen, erklärte nun eine Expertin.

Im Gespräch mit bild.de berichtete Promi-Psychologin Christine Baumanns nun, dass die Karriere oft der Liebe im Weg stehe: "Die Bezeichnung Show-Fluch trifft es. Man hat einfach zu wenig Zeit für den Partner. Was gravierend hinzukommt: Man wird überheblich, hört mehr auf die Stimmen aus dem Umfeld oder der Öffentlichkeit, als auf die des eigenen Partners oder gar die eigene innere Stimme." Wie "karrieregeil" ein Promi ist, sei entsprechend ausschlaggebend dafür, ob eine langfristige Beziehung funktionieren kann.

Christine Baumanns zufolge seien Beziehungen besonders schwierig, bei denen nur ein Part in der Öffentlichkeit steht. "Je einsamer der eine, private Partner wird, um so mehr Intimsphäre benötigt er mit seinem Partner in der Beziehung", erklärte sie. Fehlende private Gespräche und Zeit zerstören letztendlich die gemeinsame Basis.

Anzeige

Schroeder / face to face Dieter Schroth und Harald Glööckler, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Getty Images Angela Gessmann und Markus Lanz im November 2013

Anzeige

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de