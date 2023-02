Deshalb machte Bruce Willis' Familie seine Demenz öffentlich

Seine Liebsten stehen Bruce Willis (67) bei! Im vergangenen März hatte seine Ehefrau Emma Heming (44) verkündet, dass die Hollywoodlegende an einer Aphasie leide. Vor wenigen Wochen machte seine Ex-Frau Demi Moore (60) im Netz die Schocknachricht bekannt, dass der Schauspieler nun auch noch an einer frontotemporalen Demenz erkrankte. Die Familie des Filmstars möchte mit der Erkrankung von Bruce offen umgehen – und dafür gibt es einen bestimmten Grund!

"Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu nutzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen", heißt es in einem Statement seiner Familie auf der Website der Association for Frontotemporal Degeneration. Seine Angehörigen "wissen in ihren Herzen", dass, wenn der 67-Jährige heute könnte, auf dieses Thema global aufmerksam machen würde. Er würde das tun, um Menschen zu helfen, die ebenfalls von dieser schweren Krankheit betroffen sind.

"Bruce hat immer Freude am Leben gefunden – und er hat allen, die er kennt, geholfen, das Gleiche zu tun [...], schreiben seine Liebsten weiter und fügen hinzu: "Es bedeutet uns sehr viel zu sehen, wie dieses Gefühl der Fürsorge zu ihm und zu uns allen zurückkehrt." Das Mitgefühl und Verständnis, das ihnen in dieser herausfordernden Zeit entgegenkomme, ermögliche es der Familie, Bruce bestmöglich zu unterstützen.

Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis mit seiner ganzen Familie im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore, März 2011

Anzeige

Denkt ihr, dass die Familie die Fans über Bruce' Zustand auf dem Laufenden halten wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich glaube eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de