Demenz-Diagnose bei Bruce Willis: So hilft ihm seine Familie

Bruce Willis (67) hat den vollen Rückhalt seiner Familie! Im vergangenen März war bei dem US-amerikanischen Schauspieler eine Aphasie diagnostiziert worden – vor ein paar Tagen erhielt der "Armageddon"-Darsteller die nächste schockierende Nachricht: Sein Zustand hat sich leider weiterentwickelt – die neue Diagnose lautet: frontotemporale Demenz. Um Bruce bestmöglich zu unterstützen, hält die große Patchworkfamilie rund um den Filmstar jetzt fest zusammen!

"Die Familie steht sich näher als je zuvor", gibt eine Quelle gegenüber People an. Seine Frau Emma (44) soll insbesondere darauf bedacht sein, ihren acht- und zehnjährigen Töchtern so viele schöne Erinnerungen wie möglich mit deren Vater zu bescheren. "Sie möchte, dass sie Bruce als einen tollen, lustigen Vater in Erinnerung behalten", erzählt der Insider weiter. Der 67-Jährige soll ein straffes Tagesprogramm an Aktivitäten verfolgen. Das sei wichtig, um ihn sowohl körperlich als auch mental fit zu halten.

Die Familie von der Hollywoodlegende möchte vor allem auch dabei helfen, das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen. "Bruce hat immer Freude am Leben gefunden – und er hat allen, die er kennt, geholfen, das Gleiche zu tun. Es bedeutet uns sehr viel zu sehen, wie dieses Gefühl der Fürsorge zu ihm und zu uns allen zurückkehrt. [...] Euer anhaltendes Mitgefühl, Verständnis und Respekt werden es uns ermöglichen, Bruce ein möglichst erfülltes Leben zu ermöglichen", hieß es in einem Statement der Familie auf der Website der Association for Frontotemporal Degeneration.

Getty Images Emma Heming Willis und Bruce Willis im April 2017

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma und den Kids

Instagram / demimoore Bruce Willis mit seiner ganzen Familie im Dezember 2022

