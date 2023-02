Nach Will Smith-Ohrfeige: Krisenteam für Oscars eingerichtet

Sicherheit wird in diesem Jahr großgeschrieben! Bei den 94. Oscars im vergangenen Jahr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Schauspieler Will Smith (54) und dem Comedian Chris Rock (58). Der Grund dafür war ein Witz des Komikers auf Kosten von Jada Pinkett-Smith (51). Daraufhin stürmte ihr Mann zu Chris auf die Bühne und gab ihm eine Ohrfeige. Deshalb werden für die diesjährigen Oscars nun besondere Maßnahmen getroffen!

Laut Bill Kramer, dem Vorsitzenden der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sei ein ganzes Krisenteam aufgestellt worden. "So etwas haben wir noch nie gehabt", erklärte er gegenüber dem Time Magazine. Es seien viele Szenarien durchgespielt worden, um schnell handeln zu können, falls jemand außer Kontrolle geraten sollte. "Wir hoffen, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir im Moment vielleicht noch nicht ahnen", hieß es vonseiten der Academy.

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Hochkaräter der Branche für den Filmpreis nominiert. Unter anderem Austin Butler (31) als bester Hauptdarsteller in "Elvis" und Michelle Williams (42) als beste Hauptdarstellerin in "Die Fabelmans". Auch nach Deutschland könnte einer der begehrten Awards gehen: Die deutsche Filmproduktion "Im Westen nichts Neues" ist neun Kategorien nominiert!

Anzeige

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de