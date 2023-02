Palina Rojinski telefoniert jeden Tag mit ihrer Schwester

Palina Rojinski (37) gibt private Einblicke! Seit über einem Jahrzehnt ist die TV-Bekanntheit mit russischen Wurzeln nicht mehr aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die Beauty eigentlich recht bedeckt. Doch manche Momente ihres Lebens, wie zum Beispiel ihre Verlobung Anfang 2022 teilt sie gerne mit den Fans. Auch dass sich Palina besonders gut mit ihrer jüngeren Schwester Vivi versteht, ist kein Geheimnis. Die Rojinski-Schwestern telefonieren jeden Tag!

"Ich bin ein sehr familiärer Mensch, sehr traditionell und ich liebe es, zusammen Zeit zu verbringen", verriet Palina im Interview mit Bunte. Vor allem mit ihrer kleinen Schwester ist die rothaarige Schönheit gerne unterwegs. "Wir sind beste Freunde und verbringen eigentlich jeden Tag zusammen. Wenn wir uns nicht sehen, dann telefonieren wir", erzählte die Moderatorin. Wenn sie mal anderthalb Tage nicht miteinander sprechen, fühle sich das schon komisch für sie an. Vivi wisse über alles Bescheid, was in Palinas Leben so abgeht.

Das Dreamteam tritt nur selten in der Öffentlichkeit zusammen auf. Umso mehr überraschte ihr gemeinsamer Auftritt auf der diesjährigen Berlinale. Vivi ist nämlich eher selten auf dem roten Teppich unterwegs und auch auf Social Media setzt die 28-Jährige lieber auf Privatsphäre.

Instagram / palinski Vivi und Palina Rojinski im Dezember 2022

James Coldrey Palina Rojinski mit ihrer Schwester Vivi bei der "jerks"-Premiere, 2018

© ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt und Palina Rojinski bei "Wer stiehlt mir die Show?"

