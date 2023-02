Playmate Holly Madison verrät: Hugh Hefner verteilte Drogen!

Sie packt komplett aus! Holly Madison (43) war von 2001 bis 2008 mit dem Playboy-Chef Hugh Hefner (✝91) liiert. In dieser Zeit lebte sie gemeinsam mit seinen anderen offiziellen Freundinnen in der berühmten Villa des Unternehmers. Nach ihrem Auszug verriet das ehemalige Playboy-Bunny schon einige pikante Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit. Dabei thematisierte sie immer wieder, wie problematisch das Verhalten des 91-Jährigen gewesen sei. Nun geht Holly weiter ins Detail: Hugh soll seinen Partnerinnen Drogen gegeben haben!

In der neusten Episode des Podcasts "Girls Next Level", den sie gemeinsam mit Ex-Mitbewohnerin Bridget Marquardt (49) betreibt, spricht die 41-Jährige über Hughs Drogen-Missbrauch. Auf Partys soll er den Mädels Methaqualon, auch Quaaludes genannt, gegeben haben. Das Rauschmittel, welches er "Schenkel-Spreizer" nannte, soll er seinen Partnerinnen gegeben haben, um danach mit ihnen Sex haben zu können. Dabei soll er sogar ein Überdosis-Risiko in Kauf genommen haben: "Ja, das kann passieren", habe er Bridget gegenüber zugegeben.

Zuvor hatte die Blondine bereits über viele Ängste gesprochen, die sie in ihrer Beziehung mit Hugh durchlebte. Dabei sollen auch Sextapes eine große Rolle gespielt haben: "Als ich in der Villa lebte, hatte ich Angst, sie zu verlassen. Etwas, das ich immer im Hinterkopf hatte [...] war, dass, wenn ich weggehen würde, dieser Berg von Rache-Pornos nur darauf wartete, herauszukommen", hatte sie in ihrer Doku-Serie "Secrets of Playboy" geschildert.

Getty Images Bridget Marquardt, Hugh Hefner, Holly Madison und Kendra Wilkinson im Juni 2008

Getty Images Ex-Playmate Holly Madison

Getty Images Holly Madison, Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, August 2006 in Los Angeles

