Romantisch: Nicole Scherzinger und Thom knutschen im Regen!

Von Krise keine Spur. Nicole Scherzinger (44) und Thom Evans (37) lernten sich 2019 bei der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennen und lieben. Es gab sogar Spekulationen über eine Verlobung. Diese verstummten jedoch, als Gerüchte über eine mögliche Trennung aufkamen. Am Valentinstag bewiesen die Sängerin und der Ex-Rugbyspieler jedoch mit süßen Fotos, dass bei ihnen alles okay ist. Jetzt zeigten sich Nicole und Thom wieder verliebter denn je!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, schlendert das Paar durch die verregneten Straßen von Beverly Hills und gibt sich dabei einen dicken Schmatzer auf den Mund. Der Schotte war mit seiner braunen Wildlederjacke passend für das graue Wetter gekleidet, wohingegen die 44-Jährige eine blaue Sportleggings und eine flauschige Jacke trug. Die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau und der 37-Jährige sollen auf dem Weg zu einem Besuch bei Nicoles Stylisten gewesen sein.

Über das angeblichen Beziehungs-Aus konnte die Fernsehpersönlichkeit nur lachen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie vor einiger Zeit sarkastisch: "Wow, das sind mal Neuigkeiten für uns... Was für ein Witz. Wir sehen uns am Valentinstag, Schatz."

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im April 2022

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans

Anzeige

nicolescherzinger / Instagram Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de