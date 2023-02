Angebliche Trennung: Nicole Scherzinger lacht über Gerüchte

Nicole Scherzinger (44) hat zu den Trennungsgerüchten eine klare Meinung. Erst vor wenigen Stunden wurde spekuliert, ob sich die einstige Pussycat Dolls-Sängerin und ihr Liebster Thom Evans (37) getrennt haben. Demnach soll der ehemalige Rugbyspieler in einem Londoner Restaurant bei einem Gespräch mit einem Freund sogar in Tränen ausgebrochen sein. Doch seine Partnerin scheint diese Gerüchte eher lustig zu finden: Nicole erklärt jetzt deutlich, dass sie und Thom nicht getrennt sind.

In ihrer Instagram-Story teilt Nicole jetzt eine Schlagzeile, die ihre Trennung von Thom verkündet. "Nicole Scherzinger hat sich von 'verzweifeltem' Thom Evans getrennt", lauten die Worte auf der Titelseite. Für die Musikerin offenbar ein Grund zum Scherzen. "Wow, das sind mal Neuigkeiten für uns... Was für ein Witz. Wir sehen uns am Valentinstag, Schatz", schreibt sie sarkastisch darunter. Damit dürfte wohl klar sein, dass an den Gerüchten um ein Beziehungs-Aus nichts dran ist.

Thom und Nicole sind bereits seit 2019 ein Paar. Sie lernten sich in der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennen und lieben. Seitdem sind die beiden schwer verliebt und beglücken ihre Fans immer wieder mit niedlichen Turtelbildern. Zwischenzeitig stand sogar eine Verlobung im Raum, bestätigt ist das jedoch bisher nicht.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und ihr Partner beim Finale von "The Masked Singer", November 2022

Anzeige

Instagram / Cm42bkBjkhJ Thom Evans und Nicole Scherzinger an Silvester 2022/2023

Anzeige

A LONE WOLF / MEGA Thom Evans und Nicole Scherzinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de