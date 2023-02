Salma Hayek strahlt in einem royalblauem Kleid voller Sterne

Salma Hayek (56) beweist mal wieder Stilbewusstsein. Die Schauspielerin hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem sie ein Foto im Netz geteilt hatte, welches sie offensichtlich ziemlich stark bearbeitet hatte. Ihre Fans äußerten sich daraufhin besorgt und sprachen Salma Mut zu, zu ihrem Äußeren zu stehen. Auf einem Event glänzte die "Magic Mike's Last Dance"-Darstellerin jetzt ganz ohne Filter in voller Schönheit.

Salma sah strahlend wie immer aus, als sie am Freitag während der Mailänder Modewoche die sexy Gucci-Laufstegshow für Damenmode besuchte. Sie trug ein royalblaues, langärmeliges Midikleid mit silbernem Paillettenprint. Ihr Dress hatte außerdem einen Ausschnitt entlang der Brust. Dazu entschied sich die Schauspielerin für ein geheimnisvolles, dunkles Make-up.

Erst vor zwei Monaten begeisterte Salma ihre Fans bei einer Premiere in einer traumhaften Robe. Die 56-Jährige bezauberte in einer himmelblauen Robe, die sich aus einem Tüllrock sowie einem funkelnden Top zusammensetzte. Mit einem tiefen Ausschnitt setzte sie ihr Dekolleté toll in Szene. Ihr sanft gewelltes Haar sowie ein passender Ring rundeten ihren Prinzessinnen-Look ab.

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, Februar 2023

Getty Images Salma Hayek bei deiner Fashion-Show

