NAACP Awards 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars

Die VIPs zeigten sich von ihrer besten Seite! Am Samstag fanden in Pasadena die 54. NAACP Image Awards statt. Die Nationale Vereinigung zur Förderung farbiger Menschen zeichnete unter anderem die Darstellung von Angela Bassett (64) in Black Panther: Wakanda Forever aus. Auch die in Russland festgenommene Brittney Griner (32) wurde mit Standing Ovations willkommen geheißen. Für den Yellow Carpet schmissen sich die Nominierten ganz schön in Schale: Promiflash präsentiert euch die besten Looks!

Am gestrigen Abend zog Zendaya in einem tief ausgeschnittenen schwarz-neongrünen Kleid etliche Blicke auf sich. Ebenso freizügig lief Janelle Monáe (37) über den Teppich: Ihr rotes Kleid mit hohem Schlitz am Bein überzeugte gleichzeitig mit einer offenen Taille. Tennisstar Serena Williams (41) erschien in einem Traum aus schwarzem Samt mit ausladender Schleppe und setzte ihre langen Beine gekonnt in Szene. Viola Davis (57) entschied sich für ein schlichtes lilafarbenes Kleid, das den Blick auf ihre Schultern freigab.

"Creed III: Rocky's Legacy"-Darsteller Jonathan Majors wählte für den Abend einen eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege. Dazu schlüpfte er in blau-graue Socken. "Wakander Forever"-Star Tenoch Huerta (42), der den Preis als "Bester Nebendarsteller" gewann, ging in einer dunkelblauen Samtjacke und schwarzer Hose zur Verleihung.

