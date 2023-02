Von Nachbarn gerettet: Olivia Attwood lag auf der Toilette!

Zum Glück war Olivia Attwood nicht alleine! Die Reality-TV-Persönlichkeit erlangte große Bekanntheit als sie im Jahr 2017 bei der dritten Staffel der britischen Version von Love Island mitgemacht hatte. Im Netz lässt die Blondine ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Am Samstag teilte die Influencerin einen erschreckenden Moment. Sie hatte Glück im Unglück, denn: Olivia musste von ihrem Nachbarn gerettet werden!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige eine Bildercollage: Auf einem Schnappschuss kuschelt sie mit ihrem Hund, auf einem anderen sieht sie total fertig aus. "Was für eine Woche. War noch jemand krank?", schrieb sie zu den Fotos und fügte hinzu: "Gott sei Dank hat mich mein netter Nachbar vom Boden der Toilette gerettet und mich zum Arzt gebracht." Weiter erklärte die Beauty, dass ihr Partner Brad zu der Zeit gerade nicht zuhause war – die Hunde von Olivia standen ihr nach dem Vorfall aber bei.

Im vergangenen November musste die UK-Dschungelcamp-Kandidatin die Show aus medizinischen Gründen vorzeitig verlassen. Danach war das TV-Gesicht bei "This Morning" zu Gast und hatte ausführlich über seine Abreise gesprochen. "Mein Kalium-Wert war sehr niedrig. Natrium war ebenfalls niedrig. Alle Werte, die untersucht werden, waren niedrig. Also wurde ein Arzt außerhalb des Camps konsultiert. Der hat gesagt, dass ich in die Notaufnahme kommen muss", hatte sie berichtet und hinzugefügt, dass die Werte kurz vor der Reise nach Australien noch unauffällig gewesen wären.

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, Realitystar

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood UK-Star Olivia Attwood

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Olivia noch mal mit einem Update zu ihrem Zustand melden wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de