Will Smith erschien nicht zu einer wichtigen Preisverleihung

Will Smiths (54) umstrittener Oscar-Vorfall wird nicht vergessen. Vor fast einem Jahr hatte der Schauspieler den Komiker Chris Rock (58) nach einem Witz über dessen Ehefrau Jada Pinkett-Smith (51) auf der Bühne geohrfeigt. Wenige Augenblicke später gewann Will den Oscar als bester Schauspieler für seine Leistung in "King Richard". Nun kann sich der Hollywoodstar über seinen ersten Preis nach dem Drama freuen. Allerdings erschien Will nicht, um den NAACP Image Award persönlich entgegenzunehmen!

Am Samstagabend wurde er für seine Rolle in "Emancipation" als bester Schauspieler geehrt. Dieser Film war nach dem Vorfall bei der Oscar-Verleihung etwas später als geplant veröffentlicht worden. Trotzdem konnte Will als Hauptdarsteller überzeugen. Es ist unklar, warum Will bei der NAACP-Verleihung fehlte. Immerhin handelt es sich um seinen ersten Preis, den er seit dem Oscar verliehen bekommen hatte. Stars wie Zendaya (26), Viola Davis (57), Kerry Washington (46) oder Serena Williams (41) waren anwesend.

Es wird gemunkelt, dass der Megastar nicht aufgetreten ist, weil die Academy erst kurz davor enthüllt hatte, dass es ab sofort ein Krisenteam gebe. Der Anstoß dafür war wohl Wills Ausraster bei den Oscars 2022. Die genauen Beweggründe für die Abwesenheit des Preisträgers sind nicht bekannt.

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith, Schauspieler

