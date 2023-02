Date in Paris: Brad Pitt nimmt Ines zu Preisverleihung mit

Ist es nun endlich offiziell? Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass Hollywood-Star Brad Pitt (59) mit der Schmuckdesignerin Ines De Ramon zusammen sei. Das mutmaßliche Pärchen war sogar bereits im Silvester-Urlaub in Mexico. Auch mit Brads Kindern soll die Ex-Frau von Vampire Diaries-Darsteller Paul Wesley (40) Bekanntschaft geschlossen haben. Nun geht Brad den nächsten Schritt und nimmt Ines zu einer Preisverleihung mit!

Am vergangenen Wochenende wurde das Paar bei einer Veranstaltung in Paris erwischt. Wie Bild berichtet, wurde der 59-Jährige nach Frankreich eingeladen, um "Fight Club"-Regisseur David Fincher (61) den César-Preis zu übergeben. In einem Twitter-Clip sieht man die beiden Film-Kollegen miteinander plaudern. An Brads rechter Seite steht Ines in einem glamourösen Glitzerkleid. Für offizielle Fotos posierte das Pärchen an dem Abend allerdings nicht mehr.

Der Oscar-Preisträger scheint sich mit der Geschäftsführerin prächtig zu verstehen – trotz des anhaltenden Rosenkriegs mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (47). Aber was diese zu seiner neuen Flamme sagt, interessiert den Hottie offenbar überhaupt nicht: "Es ist ihm scheißegal, was Angelina denkt. Er will sie sogar wissen lassen, dass er mit einer anderen glücklich ist", hatte ein Insider vor einigen Tagen gegenüber Dailymail verraten.

