Emily Ratajkowski spaziert mit Sohn Sylvester durch New York

Was für ein niedlicher Anblick! Emily Ratajkowski (31) sorgte in den vergangenen Monaten vermehrt mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Das Model und der Komiker Eric André (39) schienen den Valentinstag miteinander verbracht zu haben – zumindest teilte er Nackt-Pics mit der Beauty am Tag der Liebe. Doch die Liaison scheint wieder vorbei zu sein. Immerhin deutete sie dies zuletzt mit einem Posting im Netz an. Jetzt war Emily mit einem anderen Boy unterwegs – mit Söhnchen Sylvester!

Paparazzi erwischten das Mama-Sohn-Duo bei mehreren niedlichen Momenten. Emily und Sylvester schlenderten entspannt durch New York. Auf einem Bild hält sie ihren Spross im Arm, während der Kleine glücklich lächelt. Auf einem anderen Foto läuft der Einjährige niedlich neben seiner Mama her. Die zwei wirken dabei sehr happy.

Außerdem bewies Emily damit einmal mehr ihren Sinn für Fashion. Obwohl sie eher entspannt unterwegs waren, stachen ihre Outfits hervor – vor allem Sylvesters putzige orangefarbene Teddyjacke in Kombination mit seiner lilafarbenen Hose.

Anzeige

MEGA Eric André und Emily Ratajkowski in New York im Februar 2023

Anzeige

Said Elatab/MEGA Emily Ratajkowski und ihr Sohn in New York

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de