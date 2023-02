Job auf Tour: Pink feilscht mit ihrer Tochter um ihr Gehalt

Sängerin Pink (43) wird auf ihrer "Trustfall"-Tour von ihren beiden Kindern begleitet! Töchterchen Willow (11) soll dabei sogar eine ganz besondere Rolle spielen, wie der Popstar in der Tonight Show verrät – Sie übernimmt dort nämlich einen Job. Bezahlt wird die Elfjährige selbstverständlich auch, doch bei der Gehaltsverhandlung muss Willow wohl noch so einiges lernen. Sie verlangte bloß 20 US-Dollar – obwohl ihr 22,50 US-Dollar angeboten worden waren! So sei es nämlich einfacher für sie zu rechnen. Ihre Mama brachte ihr zum Glück bei, wie es richtig geht: "So verhandelt man nicht, wenn es um einen selbst geht. Du nimmst 25, dann ist es wieder einfacher."

