Nach Trennung von Marcel: Sonny Loops ist wieder vergeben!

Sonny Loops läutet ein neues Kapitel ein! Die YouTuberin hatte Anfang Januar überraschende Neuigkeiten publik gemacht: Nach vielen Jahren Beziehung beschlossen sie und Marcel Scorpion fortan getrennte Wege zu gehen. Zwischen den beiden gab es nach ihrem Liebes-Aus aber kein böses Blut – dennoch zeigte sich die Influencerin über diesen Schritt erleichtert. Nun hat Sonny wieder die rosa-rote Brille auf — sie ist wieder neu verliebt!

Via Instagram machte sie ihre neue Beziehung nun öffentlich. Dazu teilte Sonny eine niedliche Fotoreihe, auf der sie sich total happy an ihren Liebsten schmiegt. Dieser kommt aus dem Strahlen ebenfalls nicht mehr raus und gibt der Beauty einen süßen Schmatzer auf die Stirn. Bei dem neuen Mann an der Seite der YouTube-Bekanntheit handelt es sich um Jamie Birrell, der ebenfalls als Influencer und Schauspieler tätig ist.

Genauere Details über ihre neue Liebe gab Sonny erst mal noch nicht preis. Doch offenbar hat es zwischen den beiden in ihrem neuen Zuhause gefunkt. Kurz nach ihrer Trennung hatte die Bloggerin ihre Heimat direkt verlassen und war nach Köln gezogen. "Es ist absolut Schicksal meiner Meinung nach gewesen – das Universum ist gerade mega auf meiner Seite und hat mir so viele Zeichen gesendet", hatte die 28-Jährige dazu erklärt.

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

Instagram / sonnyloops Sonny Loops mit ihrem neuen Freund Jamie Birrell

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

