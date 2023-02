Nach Trennung von Marcel: Sonny Loops datet schon wieder!

Sonny Loops scheint die Beziehung mit Marcel Scorpion bereits vollständig hinter sich gelassen zu haben. Im Januar hatte das YouTuber-Pärchen die traurige Nachricht mit seinen Fans geteilt, dass es sich nach über sechs gemeinsamen Jahren einvernehmlich getrennt hat. Zwischen den einstigen Liebenden gebe es aber kein böses Blut. Offenbar ist die Influencerin auch schon bereit für eine neue Liebe: Sonny erzählte nun, dass sie jemand Neues datet!

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 28-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Neben ihrer Wohnungsdekoration interessierten sich die Follower auch sehr für Sonnys Liebesleben. So wollte ein Nutzer beispielsweise wissen, ob sie in Sachen Dating schon wieder aktiv sei. "Eine sehr oft gestellte Frage... Ja!", verriet die gebürtige Berlinerin kurzerhand. Wie ernst es mit ihrem potenziellen Partner ist und wer der neue Mann an ihrer Seite sein könnte, verriet Sonny allerdings nicht. Der Webstar betonte jedoch, dass er im Moment sehr glücklich sei. Das hinge nicht zuletzt mit ihrem Wohnortwechsel zusammen.

Vor wenigen Wochen hatte Sonny ihren Fans nämlich verraten, dass sich nicht nur ihr Beziehungsstatus geändert hätte, sondern auch ihre Adresse: Nach der Trennung sei sie nach Köln gezogen. Augenscheinlich gefällt es ihr dort auch megagut, denn im Q&A schwärmte sie: "Es ist wirklich unfassbar, wie sehr ich den Unterschied zu Berlin merke. Man kann sich hier so spontan mit Leuten treffen, weil alles viel näher aneinander ist. Wirklich ein riesen Pluspunkt."

Instagram / sonnyloops Marcel Scorpion und Sonny Loops, Webstars

Instagram / sonnyloops Sonny Loops im November 2022

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

