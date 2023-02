Mit Ryan: Blake Lively das erste Mal nach Geburt gesichtet

Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) sind das Vorzeigepaar Hollywoods. Erst vor wenigen Wochen sind die beiden zum vierten Mal Eltern geworden. Mit einem lässigen Pic ohne Babybauch verkündete die Schauspielerin ganz subtil, dass ihr Glück das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem ist es um das Paar etwas ruhiger geworden – bis jetzt: Blake und Ryan wurden nun das erste Mal seit der Geburt ihres vierten Kindes auf offener Straße gesehen!

Paparazziaufnahmen, die E! News vorliegen, zeigen die beiden ganz relaxt auf den Straßen New Yorks. In einem camelfarbenen Mantel, einer gemütlichen Jogginghose und Sneakern schlenderte Blake an der Seite ihres Mannes den Weg entlang. Der Deadpool-Darsteller setzte an diesem Tag ebenfalls auf eine gewisse Lässigkeit und kombinierte zu seinem entspannten Look eine Sonnenbrille und Cap.

Bislang äußerten sich die zwei noch nicht zu ihrem Babyglück. Ein Insider meint aber zu wissen, was gerade im Hause Reynolds-Lively abgeht. "Blake und Ryan sind einfach nur wunderbar als Team. Ryan ist ein großartiger Vater und er ist sehr süß zu seiner Ehefrau. Sie sind so glücklich über das neue Baby und die Geschwisterchen des neuen Familienmitglieds ebenso", verriet der Informant gegenüber People.

Instagram / blakelively Ryan Reynolds, Blake Lively und Ryans Mutter Tammy im Februar 2023

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, November 2022

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met Gala 2022

