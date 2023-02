Total glücklich! YouTuberin Sonny Loops ist wieder vergeben

Was für freudige Neuigkeiten! Sonny Loops und Marcel Scorpion gaben im vergangenen Januar ihre Trennung bekannt – doch darüber scheint die YouTuberin hinweg zu sein. Schließlich postete sie auf Instagram Turtelbilder mit ihrem neuen Freund! Die beiden wirken nicht nur überglücklich auf den Schnappschüssen, sondern auch total verliebt. Aber wer ist der neue Mann an der Seite der Blondine? Es handelt sich um den Influencer und Schauspieler Jamie Birrell. Obwohl nur wenige Wochen seit der Trennung von Marcel vergangen sind, freut sich Sonnys Ex für ihr Liebesglück.

