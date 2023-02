"Verändert:" Stress bei Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne?

Gibt es etwa Streit zwischen den Geschwistern? Inzwischen ist die zweite Staffel der Sendung Diese Ochsenknechts angelaufen. Hier werden die Mitglieder der Ochsenknecht-Familie im Alltag begleitet und bei ihren täglichen Aufgaben gezeigt. Seit Jimi Blue Ochsenknecht (31) mit Laura Marie Geissler (24) zusammen ist, soll er sich laut seiner Familie immer weiter zurückgezogen haben. Gibt es deswegen mit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) etwa Stress?

"Er hat sich schon sehr verändert, das weiß er aber auch selber", berichtete Cheyenne in einem Interview in der Show. "Aber wenn jemand in seiner eigenen Welt ist, dann ist es unpassend, sich da einzumischen", führte sie ihre Gedanken zu dem Thema weiter aus. Jimi hingegen versucht seine Verhaltensweise zu rechtfertigen: "Es war ja trotzdem keine einfache Zeit für Laura und für mich." Schließlich seien sie zusammengekommen, als es viel negative Presse über den "Wilde Kerle"-Star gab. "Deswegen mussten wir jetzt erst mal gucken, wie wir es jetzt weitermachen", äußerte Jimi weiter.

In dieser Zeit habe er vor allem Unterstützung von seiner damaligen Neu-Freundin bekommen. "Laura hat mir da einfach den Rücken gestärkt, meinen eigenen Interessen weiter nachzugehen – mich vielleicht ein bisschen abzunabeln und beruflich mehr mein eigenes Ding zu machen."

