"War noch nie so dick": Jenny Frankhauser ist unzufrieden

Jennifer Frankhauser (30) fühlt sich total unwohl in ihrer Haut. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) ist im September zum ersten Mal Mutter geworden und durfte mit ihrem Partner Steffen König Söhnchen Damian willkommen heißen. Den Elan, Sport zu treiben, konnte die Neu-Mama bislang noch nicht aufbringen. Jetzt meldete sich Jenny mit offenen Worten und machte deutlich, wie unzufrieden sie derzeit mit ihrem Körper ist.

"Ich war noch nie so dick in meinem Leben. Stand heute wieder vor dem Spiegel und habe geweint", erzählte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie befinde sich derzeit in einer Art "Fresswahn", um ihre Nerven beisammenzuhalten. "Ich bin ein Frust- und Stressfresser", räumte Jenny ein. Jetzt hoffe sie, die Motivation zu finden, abzunehmen. "Denn das bin einfach nicht mehr ich. Ich bin dicker als nach der Geburt", betonte die Tochter von Iris Klein (55). In ihrem eigenem Gym trainierte Jenny sogar schon fleißig.

Als Ansporn teilte Jenny Bilder, die ein paar Jahre alt sind. "Ich will wieder so aussehen. Nicht zu viel, nicht zu wenig", schrieb sie zu den Fotos und merkte an: "So viele nannten mich da schon zu fett. Was stimmt mit denen eigentlich nicht?"

Jenny Frankhauser und ihr Sohn Damian

Jenny Frankhauser, Influencerin



