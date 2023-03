Bei Courteneys Zeremonie: Jennifer Aniston unterstützt Coco

So nahe stehen sich Jennifer Aniston (54) und Courteney Cox' (58) Tochter Coco (18)! Ihren Durchbruch feierte die Amerikanerin mit ihrer Rolle als Monica Geller: An der Seite von Jennifer, Lisa Kudrow (59), Matt LeBlanc (55), Matthew Perry (53) und David Schwimmer (56) begeisterte Courteney jahrelang die Fans der Kultserie Friends. Am Dienstag wurde die Arbeit der Schauspielerin dann mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Courteneys Zeremonie wurde dabei zu einem emotionalen Familienereignis!

Das zeigen jetzt die aktuellen Bilder, die während Courteneys Walk-of-Fame-Zeremonie aufgenommen wurden: Während der 58-Jährigen diese besondere Auszeichnung zuteilwurde, kuschelte sich Jennifer sichtlich gerührt an ihre Patentochter. Coco selbst strahlte stolz, als ihrer Mutter der Stern verliehen wurde.

Dass Jennifer und ihr ehemaliger Co-Star Lisa an diesem Ereignis teilnehmen durften, war für sie sehr besonders. "Wir fühlen uns sehr geehrt, heute hier zu sein und in deinem Namen zu sprechen, als deine Kolleginnen, deine Freundinnen und deine Familie, deine Schwestern", schwärmte Jennifer während einer Rede und fügte zudem hinzu, dass eine Freundschaft mit Courteney "wie eine Familie mit Courteney" sei: "Von Anfang an, als wir sie kennenlernten, war sie sofort einladend, warmherzig, liebevoll und an allem interessiert, was dich betrifft."

Coco Arquette und Courteney Cox im Februar 2023

Coco Arquette und Jennifer Aniston im Februar 2023

Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston im Februar 2023

