J.K. Rowlings "Harry Potter": Half Ex-Mann beim Schreiben?

Jetzt schießt er zurück! Die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling (57) hatte ihren Ex-Mann Jorge Arantes nach nur einem Jahr Ehe verlassen – noch während sie mit der gemeinsamen Tochter schwanger war. In ihrem Podcast berichtete sie, ihr Ex-Mann habe das Manuskript zu "Harry Potter und der Stein der Weisen" damals als Geisel genommen – damit sie ihn nicht verlassen konnte. Jetzt äußerte sich Jorge zu J.K.s Anschuldigungen – und erhob selbst Vorwürfe!

"Ich war überrascht, als ich davon las und bestreite es. [...] Warum sollte ich so etwas tun?", plaudert der 54-Jährige aus. J.K. sei "wahnsinnig", ihm so etwas vorzuwerfen, berichtet Daily Mail. Jorge erhebt außerdem selbst schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau: "Das Projekt umfasste sieben Bücher und ich war sehr stark in das erste Buch involviert, und sie weiß das." Ein Sprecher der Autorin erklärt, sie selbst wolle sich nicht zu den Behauptungen äußern.

Nach dem Erfolg, den J.K. 1997 mit dem ersten Teil der Buchreihe feierte, habe sie viel Wert auf ihre Privatsphäre gelegt: "Ich wusste, dass es da draußen jemanden gibt, der es nicht gut mit mir meint." Dennoch habe Jorge sie aufspüren können und sei in das Haus eingebrochen, dass sie sich von ihrem ersten "Harry Potter"-Geld gekauft hatte.

J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin

J.K. Rowling, Autorin

J.K. Rowling bei der "Harry Potter 7"-Premiere in London im Juli 2011

