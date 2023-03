Lässig: Harry Styles rockt seinen bunten Look in Australien

Harry Styles (29) mag es offenbar farbenfroh. Der Popstar ist bekannt für seinen gewagten und sehr individuellen Look. Besonders bei seinen Bühnenoutfits spart er meist nicht mit Glitzer oder durchsichtigen Stoffen. Für seine schillernden Auftritte wurde er sogar schon mit der Musikikone David Bowie (✝69) verglichen. Farben und bunte Muster scheinen ihm jedoch auch privat zu gefallen: Harry verlässt das Flugzeug bei seiner Ankunft in Australien in einem wild gemusterten Hemd.

Laut Daily Mail landete Harry am Mittwoch am Flughafen im australischen Bankstown. Beim Aussteigen wird er von Fotografen erwischt – die Fotos zeigen den Sänger in einem weißen Hemd mit blau-rosa Muster. Zu dem gewagten Oberteil trägt er eine schicke Sonnenbrille, während er sein Haar lässig hochgesteckt trägt. Dass Harry derzeit auf Welttournee ist und von einem Ort zum anderen reist, scheint ihn also nicht daran zu hindern, sich auch abseits der Bühne in Schale zu werfen.

Nach Australien reiste Harry für seine Show in Sydney. Doch dieser Auftritt könnte der Grund dafür sein, dass der Brite ein ganz besonders wichtiges Konzert auslassen muss: Er soll neben Elton John (75) auf der Liste für die potenziellen Musikacts auf der Krönungsfeier von König Charles (74) im Mai gestanden haben. Wegen seines straffen Tourplans wird er diesen Termin aber wohl nicht wahrnehmen können.

